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Добыча биткоина стала убыточной 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Майнинг биткоина стал убыточен, поскольку затраты на добычу этой криптовалюты начали превышать ее курс. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на майнинговые компании и частных майнеров.
Так, например, было приостановлено строительство крупнейшего предприятия по добыче биткоинов в Великобритании, а китайские производители майнингового оборудования Ebang, Canaan и Bitmain, которые собирались провести размещение бумаг на бирже в Гонконге, отложили IPO.
Компания Nvidia, которая продавала видеокарты для майнинга, закрыла свое криптоподразделение. Американская майнинговая компания Gigawatt в ноябре подала заявление на банкротство.
Для того, чтобы майнеры выходили в безубыток, стоимость биткоина должна составлять как минимум 5 тысяч долларов, пишет FT со ссылкой на неназванных экспертов. По состоянию на 19 декабря его курс находится в районе 3,8 тысячи долларов.
В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал 20 тысяч долларов. Нынешнее падение составляет около 80 процентов от максимальной стоимости монеты.
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