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Курс евро: евро подорожал на полтора рубля 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам торгов на Московской бирже 20 декабря курс евро вырос более чем на полтора рубля, а курс доллара США — более чем на рубль. Причиной обвала курса рубля стало снижение цен на нефть.
«На ситуацию на валютном рынке повлияло резкое падение цен на нефть. Второй раз за неделю стоимость барреля североморской Brent снижалась в Лондоне на 5%, впервые за год опустившись ниже отметки в $55. На минимуме нефть стоила $54,29. По состоянию на 23:30 мск стоимость барреля Brent составляла $54,59», — сообщает РБК.
Также рынок учел решение Центробанка РФ возобновить с 15 января закупки валюты.
Напомним, неделю назад банковские аналитики предсказали падение курса рубля к доллару в 2019 году до 77 рублей при условии, что экономическая ситуация, внешнеполитическая обстановка и политика ЦБ и Минфина останутся прежними.
Худшим же сценарием для России является снижение стоимости нефти ниже 50 долларов, либо введение санкций на системообразующие банки, либо все вместе взятое. Тогда аналитики даже не берутся предсказать, где российская валюта найдет новый уровень равновесия с долларом.
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Комментарии13
Рынки , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России , Евро , Доллар
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