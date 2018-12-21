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Новак заявил, что цены на нефть в конце года не являются показательными 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Падение мировых цен на нефть в конце года не является показательным, необходимо продолжать мониторить ситуацию на рынке нефти прежде чем принимать какие-либо решения. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года, он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас каких-то резких движений неправильно делать", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности созыва внеочередного заседания ОПЕК+ и пересмотра квот сокращения добычи на фоне падения цен на нефть.
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