Новак заявил, что цены на нефть в конце года не являются показательными

Падение мировых цен на нефть в конце года не является показательным, необходимо продолжать мониторить ситуацию на рынке нефти прежде чем принимать какие-либо решения. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года, он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас каких-то резких движений неправильно делать", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности созыва внеочередного заседания ОПЕК+ и пересмотра квот сокращения добычи на фоне падения цен на нефть.