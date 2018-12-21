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Стресс-тест рыночного риска ЦБ показал устойчивость финрынка к шокам 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комплексное стресс-тестирование рыночного риска показало достаточную устойчивость российского финансового рынка к потенциальным ценовым шокам, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Обзор рисков финансовых рынков" за ноябрь.
"Банк России провел комплексное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков на участников финансовых рынков по состоянию на 3 декабря 2018 года. Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков на декабрь 2018 года, сопоставлении результатов и сравнительной оценке изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования" — говорится в документе.
В рамках стресс-теста оценивалась устойчивость центрального контрагента и воздействие риска ликвидности на участников финансовых рынков при реализации двухдневного шока. При этом ЦБ РФ смоделировал реализацию такого шока по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг.
"Проведенное стресс-тестирование в целом свидетельствует о достаточной устойчивости участников финансовых рынков к рыночному риску в случае реализации обоих рассмотренных сценариев. С учетом имеющегося у участников рынка индивидуального клирингового обеспечения отрицательная переоценка позиций на биржевом рынке не формирует существенной дополнительной потребности в ликвидности. Наибольшая потребность в ликвидности отмечена после падения стоимости ценных бумаг, являющихся предметами сделок на внебиржевом рынке РЕПО", — отметили в ЦБ РФ.
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Комментарии
Рынки , Компании , Недвижимость , Экономика , Центральный банк России
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