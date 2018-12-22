Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар

Конец года для российского рубля складывается не очень оптимистично. Официальный курс евро на выходные и понедельник, 24 декабря, вырос на рубль до 77,97 рубля, доллара подскочил на 63,75 копейки — до 68 рублей. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам выросла по сравнению с показателем на пятницу на 81,59 копейки, составив 72,49 рубля.

Как говорят эксперты, причин для падения много. Это и снижение цены на нефть (21 декабря баррель Brent опустился уже до 54,30 долл.), и повышение базовой резервной ставки Федеральной резервной системы США на 0,25 пункта, и грядущее возвращение Центробанка на открытый рынок с закупками валюты для Минфина , и возможные санкции против российских банков в новом году.

В то же время, причин для укрепления российской национальной валюты практически нет. Единственное, что может хоть как-то поддержать российскую валюту — рост цен на нефть, но пока не ясно, удастся ли «черному золоту» переломить негативный тренд. Пока что даже сделка ОПЕК+ о сокращении добычи не приносит свои плоды, а рост добычи в США позволяет насытить рынок.

Большинство аналитиков сходятся на том, что нынешний курс рубля — это еще не так плохо, но, скорее всего, нужно ждать снижения до 70. Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.

— Российский рубль снова вошел в зону турбулентности, — констатирует главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. — Котировки доллара поднялись выше 68 рублей. Если рубль не удержится в этом районе, то очень быстро американская валюта дойдет до 70. Основные причины — это нестабильность на глобальных рынках, падение цен на нефть. А после повышения ставки ФРС у инвесторов усилились опасение по поводу возможной рецессии в мировой экономике, из-за чего они уходят развивающихся рынков, к которым относится и Россия. Единственная надежда сейчас для рубля — это наступающий налоговый период, который традиционно поддерживает нашу валюту.

Похожий прогноз у руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского

— На фоне роста ставок ФРС США и перспектив продолжения усиления антироссийских санкций рубль и в целом российский фондовый рынок останутся под давлением. Не способна поддержать рубль даже нефть, несмотря на тот факт, что российская валюта остается сырьевой. Более того, в конце года традиционно растет спрос на иностранную валюту, что не может быть нивелировано даже налоговым периодом, в течение которого экспортеры скупают рубли на открытом рынке.

Мы ориентируемся на продолжение роста доллара США и евро против рубля в конце текущего и в начале следующего года. Целевым уровнем по доллару США является отметка 70 рублей, евро вырастет до 79-79,50 рублей.

Подробнее о том, что будет с рублем в новом году, рассказал «СП» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев

— На рубль традиционно сильно влияют цены на нефть. За счет экспорта энергоносителей мы получаем значительную часть валютной выручки, и чем выше цены на нефть, тем выше, вроде бы, должен быть рубль. Но растет он не пропорционально, и это связано со вторым фактором, который сейчас выходит на первое место. Это возвращение Центробанка на валютный рынок с покупками для Минфина в рамках бюджетного правила.

Весной и летом эти операции были на уровне 14-20 миллиардов долларов в день, а это довольно много. Закупки прекратили в середине сентября из-за повышенной волатильности, так как они не давали рублю расти даже при растущей нефти. Зато когда нефть падает, как сейчас, рубль снижается почти пропорционально.

Уже известно, что с 15 января Центробанк снова вернется на рынок. Учитывая, что сейчас цены на нефть существенно упали, то и объемы закупок будут не такими большими. Закупается только та часть валюты, которая превышает цену осечки в 40 долларов за баррель. Но если летом нефть стоила под 80 долларов, то теперь — 55. Так что масштабы операций будут меньше, как и давление на рубль, но рынки все равно их опасаются.

Третий фактор, который давит на рубль, это риск замедления мировой экономики и начала нового мирового кризиса. Слухи такие циркулируют уже достаточно давно, и они подтверждаются целым рядом фактором. В том числе и таким верным индикатором, как инверсия кривой доходности американских облигаций.

«СП»: — Что это за индикатор?

— За последние 70 лет в США было девять кризисов, и все они начинались с того, что сначала происходила инверсия кривой доходности, после чего с интервалом от 6 до 24 месяцев случался кризис. До сих пор этот индикатор не подводил. Так вот, сейчас кривая доходности действительно поменялась местами, то есть короткие облигации стали доходнее, чем длинные. Это индикатор того, что в течение полутора лет может разразиться мировой финансово-экономический кризис. Естественно, это давит на рубль, потому что во все кризисы развивающиеся экономики страдают сильнее, чем развитые, и нам придется тяжело.

Кроме того, Федеральная резервная система США постоянно повышает ключевую ставку, что неизбежно приводит к тому, что любые финансовые инструменты, номинированные в долларах, становятся более привлекательными, чем инструменты, номинированные в валютах развивающихся стран. Деньги перетекают с рискованных рынков на американские, что также давит на курс рубля. Пока этот фактор не уйдет, давление будет сохраняться.

Есть также факторы риска введения новых санкций либо наоборот ослабления уже действующих, что тоже может повлиять на рубль. Если будут введены жесткие санкции, давление на рубль будет большим. Часть российских банков может оказаться отключенной от расчетов в долларах. У нас уже два банка стоят в риск-листе на отключение от платежной системы Visa и MasterCard — это Промсвязьбанк ВТБ . Для финансовой системы страны это не очень хорошо и это также давит на рубль.

«СП»: — Так какие же варианты развития событий?

— Можно выделить три возможных сценария. Негативный: против нас запустили жесткие санкции, 6-8 ведущим банкам запретили работать с долларом, несколько банков отключили от MasterCard и Visa, нефть продолжила снижаться. В этом случае курс рубля упадет, насколько сильно — будет зависеть от нефти. Но мы оцениваем вероятность такого сценария в 10-15%.

Но маловероятен и самый позитивный сценарий: санкции снимают, нефть рвется вверх, в страну начинают возвращаться иностранные инвесторы, ВВП растет и так далее. В этом случае курс рубля укрепится выше 55 за доллар.

Самый реалистичный сценарий: все остается примерно так, как сейчас. Вероятность такого развития события — 75-80%. В этом случае цены на нефть остаются на достаточном низком уровне или несущественно поднимаются, тяжелые санкции против России не водят, но и те, что есть, не отменяют, инвестиции не приходят, рост ВВП остается на уровне не более 1,5%, сохраняется уровень инфляции в районе 4%. Рубль останется примерно на тех же уровнях, что и сейчас с небольшими изменениями, которые будут вызваны действиями ЦБ на рынке и колебаниями нефти.

Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич полагает, что если негативные факторы сойдутся воедино, рубль может опуститься и ниже черты в 80 за доллар.

— Цены на нефть снизились и не собираются повышаться. Кроме того, ФРС ужесточает политику. Динамика рубля в этих условиях не может быть положительной. В лучшем случае, это возможность остаться на тех уровнях, которые есть сейчас. А если учесть еще возобновление закупки валюты Центробанком с 15 января и разрешение не возвращать в страну валютную выручку, перспективы рубля еще более туманны.

Еще напомню, что в конце года для исполнения бюджета погашаются большие суммы, и для того, чтобы закрыть все статьи, требуется средств вдвое больше месячной нормы. Поэтому Минфину просто выгодно распродать свою валюту по курсу, более низкому для рубля. Да и вообще, государство и госкорпорации фактически остались единственными инвесторам российской экономики, и для различных нацпроектов и выполнения бюджета им выгоден низкий курс. Единственное, что их в этом сдерживает — это то, что в некоторых сферах мы критически зависим от импорта, и совсем уж резкое падение не в их интересах.

Против рубля может сыграть и стагнация на развивающихся рынках. Все это приведет к отрицательной динамике, которая или останется на нынешнем уровне, или проследует еще ниже. Если на мировом рынке случится какая-то встряска, а Минфин и ЦБ выйдут на рынок по полной программе, это может привести к резкому скачку рубля.

«СП»: — Насколько резкому?

— Это 80 рублей за доллар и более, если неблагоприятные для нас факторы, а это падение цены на нефть, обострение геополитической обстановки, излишняя активность Минфина на рынке и игра спекулянтов, сойдутся вместе.