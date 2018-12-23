Курс доллара: сделан прогноз на время новогодних праздников

В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей. Об этом эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский рассказал « Российской газете ».

Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

«Для разнообразных спекулянтов это — сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше», — заявил специалист.

Он добавил, что поддержать рубль в этот период может скупка золота Китаем и Индией, которые усиливают покупки из-за годовой цикличности. Рожанковский заявил, что рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится.

По мнению эксперта, прогноз предусматривает два сценария. В первом случае рубль возьмет отметку 70 рублей к доллару до конца декабря, а затем укрепится в районе 68—68,20 за доллар или 78,60—78,80 за евро. Второй случай не предусматривает резких скачков, однако укрепление может произойти на уровне 69,00-69,20 за доллар. Другие сценарии могут быть связаны с развитием ситуации на Украине, резюмировал Рожанковский.