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Аналитики ожидают подорожание рубля под Новый год 

Рамблер 4 часа назад
Финансовый аналитики полагают, что российская валюта на последней неделе года может вернуться в диапазон 67-68 рублей за один доллар, передаёт «Российская Газета». Эксперты связывают это с возможным подорожанием нефти на мировых рынках.
«Рубль оказался сильно перепроданным в последнее время, хотя для этого есть свои объективные причины в виде котировок нефти, которые торгуются на минимальных значениях с осени 2017 года», — заявил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
По его словам, рубль на 15-20% также ослабляет «геополитическая премия».
Кочетков не исключает, что под конец года цены на нефть будут скорректированы, что благоприятно отразится на курсе рубля.
Российская валюта может также и подешеветь, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Эксперт полагает, что диапазон её колебаний на последней неделе 2018 года будет более широкий — в районе 67-70 рублей за доллар, поскольку на мировых валютных рынках намечается снижение активности из-за празднования католического Рождества.
21 декабря курс доллара впервые с сентября превысил 69 рублей. Курс Евро составил 78,42 рубля. К вечеру иностранная валюта немного подешевела. Эксперты связали это с дешевеющей нефтью на мировых рынках. По их прогнозам, в ближайшее время стоимость барреля не превысит 50 долларов.
Комментарии7
Рынки , Видео , Андрей Кочетков , Михаил Поддубский , Открытие Брокер , Промсвязьбанк , "Российская газета" , Евро , Доллар
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