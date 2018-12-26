Рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за нефтью

Российский рынок акций в среду скорректировался вверх после существенного снижения основных индексов, накопившегося за несколько предыдущих торговых сессий.

Попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от психологически значимого уровня 50 долларов за баррель по марке Brent в направлении 52 долларов поддержали рост российских акций, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,79%, до 2308,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1053,17 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи

КОРРЕКЦИЯ НА НЕФТИ

Российский фондовый рынок в среду повышался, корректируя снижение, проходившее на протяжение восьми дней подряд по индексу РТС и четырех — по индексу Мосбиржи. За это время долларовый индикатор (РТС) опустился на 7,1%, индекс рублевых цен Мосбиржи — на 2,9%.

Рост стоимости нефти от психологически значимой отметки 50 долларов за баррель сорта Brent подержала коррекцию рынка акций вверх. "Черное золото" потеряло за три предыдущих дня непрерывного снижения почти 12%, и к вечеру среды повышалось на 2,7%, до 52,14 доллара.

Участники сделки ОПЕК+ в январе подтвердят намерения выполнять условия декабрьского соглашения, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Это также поддерживает нефтяные котировки.

В лидерах роста на российском рынке в среду оказались акции "Татнефти" (+3,8% — префы и +2,2% обыкновенные акции), " Распадской " (+3,5%), ГДР En+ (+3,3%). "Норникеля" (+2,4%). Подешевели акции ТМК (-1,3%), "Полюса" (-0,8%), "Северстали" (-0,5%).

Префы "Транснефти" (-1%) подешевели на фоне сообщений о том, что разногласия с "Роснефтью" вокруг Комсомольского НПЗ не урегулированы, и вопрос остается открытым, отметил Иван Марчена, из ГК Forex Club.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались восстановить свои позиции, но находились ниже ближайших сопротивлений (2320 и 1055 пунктов, соответственно), оставаясь под краткосрочным давлением, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Долларовый индикатор на дневном графике расположен вплотную к зоне перепроданности, что может стать неплохой позицией для отскока наверх при должной поддержке внешнего фона", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2260-2360 пунктов, а РТС — в коридоре 1035-1065 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.