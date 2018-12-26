Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рублю предрекли стабильность
Рублю предрекли стабильность
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
69.14
78.70
78.84
Прогноз
09.01 – 16.01
$
69.10
77.94
Индексы и котировки Brent
53.68
–0.33 Золото
1270.75
–0.43 РТС
1053.17
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
26.12
1.1357
+0.0030
11.12
1.1327
21.12
11.12
29.11

Рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за нефтью 

Прайм + ещё 43 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций в среду скорректировался вверх после существенного снижения основных индексов, накопившегося за несколько предыдущих торговых сессий.
Попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от психологически значимого уровня 50 долларов за баррель по марке Brent в направлении 52 долларов поддержали рост российских акций, отмечают аналитики.
К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,79%, до 2308,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1053,17 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ НА НЕФТИ

Российский фондовый рынок в среду повышался, корректируя снижение, проходившее на протяжение восьми дней подряд по индексу РТС и четырех — по индексу Мосбиржи. За это время долларовый индикатор (РТС) опустился на 7,1%, индекс рублевых цен Мосбиржи — на 2,9%.
Рост стоимости нефти от психологически значимой отметки 50 долларов за баррель сорта Brent подержала коррекцию рынка акций вверх. "Черное золото" потеряло за три предыдущих дня непрерывного снижения почти 12%, и к вечеру среды повышалось на 2,7%, до 52,14 доллара.
Участники сделки ОПЕК+ в январе подтвердят намерения выполнять условия декабрьского соглашения, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Это также поддерживает нефтяные котировки.
В лидерах роста на российском рынке в среду оказались акции "Татнефти" (+3,8% — префы и +2,2% обыкновенные акции), "Распадской" (+3,5%), ГДР En+ (+3,3%). "Норникеля" (+2,4%). Подешевели акции ТМК (-1,3%), "Полюса" (-0,8%), "Северстали" (-0,5%).
Префы "Транснефти" (-1%) подешевели на фоне сообщений о том, что разногласия с "Роснефтью" вокруг Комсомольского НПЗ не урегулированы, и вопрос остается открытым, отметил Иван Марчена, из ГК Forex Club.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались восстановить свои позиции, но находились ниже ближайших сопротивлений (2320 и 1055 пунктов, соответственно), оставаясь под краткосрочным давлением, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".
"Долларовый индикатор на дневном графике расположен вплотную к зоне перепроданности, что может стать неплохой позицией для отскока наверх при должной поддержке внешнего фона", — добавила она.
Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2260-2360 пунктов, а РТС — в коридоре 1035-1065 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.
Прайм: последние новости
Взлетит ли рухнувшая нефть в 2019 году Нефть коррекционно дорожает после падения ранее Цены на нефть колеблются после обвала понедельника
Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Татнефть , Распадская , En+ Group , Транснефть , Северсталь , Московская биржа , Роснефть , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предновогоднее колебание: что происходит с евро2
Украина увеличила госдолг почти на $500 млн
Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение
Россельхознадзор ограничил поставку мясной продукции
Нефть неожиданно подорожала27
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:40
Доллар по 80: к чему готовиться России
Экономика Статьи
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение