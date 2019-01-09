России пообещали продолжение «углеводородного банкета»

Bloomberg преподнес россиянам приятный новогодний подарок. Очередной консенсус-прогноз агентства показал, что крупнейшие банки мира в 2019 году ожидают роста цен на нефть марки Brent в среднем выше 70 долларов за баррель.

На первый квартал они прогнозируют 71 доллар за баррель, на второй и третий — 72 доллара, на четвертый — чуть больше 72 долларов за бочку. При этом разброс оценок достиг 20 долларов. Некоторые полагают, что во втором квартале 2019 года цены вернутся на уровень 80−81 и даже 85 долларов за баррель.

Свой оптимизм аналитики объясняют тем, что предложение на мировом рынке нефти будет сокращаться из-за снижения добычи в Венесуэле, Иране и странах ОПЕК+ на фоне сохранения сильного роста глобального спроса. Если, конечно, мировая экономика не отправится в новый кризис.

Когда наступит завтра

С тем, что улучшение глобального баланса спроса и предложения взбодрит нефтяные котировки, согласен аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Мы в целом тоже ожидаем, что нефть ключевого сорта Brent будет существенно вше текущих значений. По нашим подсчетам, февральский фьючерс на Brent должен будет гаситься вблизи отметки 60 долларов за баррель, даже чуть выше», — сказал эксперт «Ридусу».

Нефть — относительно простой товар, поясняет он: если глобальный спрос и предложение сопоставимы, или спрос превышает предложение, цены имеют тенденцию к росту. Сейчас цены сильно снизились из-за давления излишнего предложения, связанного с ростом добычи на сланцевых месторождениях, в основном в США, с ожиданием замедления мировой экономики и мягкими санкциями против Ирана.

Но это временная просадка, которая во многом связана со спекулятивными действиями, а не с фундаментальными драйверами, полагает эксперт, и в первом квартале 2019 года названные факторы должны быть нивелированы балансировкой рынка за счет соглашения ОПЕК+. Пока новый договор о сокращении добычи не оказал заметного влияния на рынок. Но это из-за того, что реальное снижение производства, и то — постепенное, начнется лишь с 1 января будущего года, отмечают аналитики.

Кроме того, все участники рынка ждут марта, когда должны в полную силу заработать американские санкции против Ирана, и не спешат предпринимать каких-либо решительных действий, добавляет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . В ноябре эти ограничительные меры, по сути, просто перенесли. Основные объемы иранской нефти приобретали 8 стран, и именно им США сделали поблажку, временно разрешив продолжать закупки. Предполагается, что в марте эти льготы тоже перестанут действовать.

«Конечно, не исключено, что американцы опять сделают какую-то отсрочку, но пока все ожидают именно того, что удавка на Иране будет постепенно затягиваться. И тогда с рынка уйдет около 1,5 млн баррелей в сутки, что сбалансирует его автоматически», — прогнозирует эксперт.

Также участники ОПЕК+ рассчитывают, что из-за текущего падения цены частично с рынка уйдут и американцы: уже сейчас происходит снижение объемов бурения на сланцевых проектах в США, за этим может последовать сокращение объемов добычи. Во всяком случае, в июле 2017 года, когда последний раз цена держалась в районе 50 долларов за баррель, американцы добывали на 2,6 млн баррелей в сутки меньше, чем сейчас, напоминает эксперт. И если они будут добывать хотя бы на один миллион баррелей в день меньше, это уже вкупе с иранскими объемами довольно существенный стимул для роста цен.

Главное — баланс

Нефть — товар очень волатильный, и рост цен до 80−85 долларов за баррель вполне возможен, допускают аналитики.

«Вы сами видели, что за три месяца она упала вдвое. Ничто не мешает нефти и вырасти вдвое за три месяца. Тем более что взгляд на рынок сейчас позитивный. Но мы относительно консервативно считаем, что нефть не сильно превысит 60 долларов за баррель в конце первого квартала, и в целом по году будет между 60 и 70 долларами за баррель», — говорит Нигматуллин.

Юшков, в свою очередь, полагает, что слишком сильного подорожания нефти не допустит сам ОПЕК+. Стратегия партнерства изменилась, отмечает он. Раньше главной задачей был рост цен — чем выше, тем лучше. Но сейчас участники соглашения пытаются нащупать баланс: сколько надо добывать нефти, чтобы цена была приемлема для каждого из них, но при этом не оказалась достаточно высокой для развития американских сланцевых проектов.

«Я думаю, в 2019 году мы увидим, насколько эта стратегия успешна», — предсказывает эксперт.

По его словам, сейчас странам ОПЕК+ важно выйти из ситуации волн, когда они сокращают добычу, цены растут, американцы занимают место на рынке, опять возникает перепроизводство, котировки падают, снова надо урезать добычу. Все понимают, что такая ситуация губительна для участников соглашения — они просто постепенно потеряют значительную часть рынка — и им надо как-то прекратить эту бесконечную гонку.

Судя по заявлениям и российских, и саудовских чиновников, для ОПЕК+ комфортная цена на нефть находится в диапазоне 60−70 долларов за баррель. И если цена пойдет выше этого уровня, ее попытаются затормозить, опять нарастив добычу, резюмирует аналитик.