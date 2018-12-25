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Курс доллара: доллар подешевел к иене до минимума за 4 месяца на фоне бюджетного кризиса в США 

Прайм 4 часа назад
Фото: ТАСС
Курс доллара к иене опустился до минимума с августа, инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг бюджетного кризиса в США, который привел к остановке работы ряда федеральных ведомств, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1417 доллара за евро с 1,1402 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 110,2 иены со 110,44 иены за доллар, ранее показатель достигал 110,1 иены за доллар, что является минимумом с конца августа. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 96,52 пункта.
Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но Демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими затратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.
Трейдеры также с осторожностью восприняли новые критические высказывания Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС) США. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.
"Если разговоры об увольнении (главы ФРС Джерома — ред.) Пауэлла станут более реалистичными, это может подорвать независимость Федрезерва как центробанка и, в конечном счете, доверие к доллару", — заявил агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).
Биржи Европы, США и ряд рынков Азии во вторник не будут работать из-за празднования Рождества, в связи с чем объем торгов снижен.
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Комментарии1
Рынки , Дональд Трамп , ФРС , Демократическая партия США , Сенат США , Reuters , Евро , Доллар
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