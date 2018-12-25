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Курс евро: рубль снижается к евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 68,56 рубля.
Курс евро вырос на 13 копеек и составил 78,30 рубля.
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