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Нефть пробила дно: цена за баррель Brent упала до $46 

Вести Экономика 5 часов назад
На рынке нефти началась паника. Основные торговые площадки сегодня не работают, однако на некоторых биржах торги проходят. Цена барреля смеси Brent упала уже в район $46.
Фьючерсы на нефть торгуются на Московской бирже, и они, по сути, связаны с торгами на бирже ICE. Сегодня в ходе торгов на Мосбирже фьючерсы на Brent рухнули практически с самого открытия, пробив сначала отметку $50, а затем и все остальные.
Произошло все настолько стремительно, что "планка" была снесена несколько раз. То есть был достигнут лимит изменения цены, установленный биржей.
А вот так выглядит график самого фьючерса. Падение просто не имеет границ.
trading view
На валютном рынке РФ, где сегодня активность невысокая, творится настоящая анархия. Сначала рубль попытался укрепиться, затем резко ослаб, после чего снова скорректировался и в итоге продолжит падение.
Лучше всего это видно на графике фьючерсов на пару доллар/рубль.
trading view
Это уже настоящая паника. Возможно, досталось даже маркетмейкерам, хотя, учитывая, что сегодня праздничный день в большинстве стран, такое можно было предположить.
Другой вопрос, что этот обвал может стать кульминацией и дальше начнется восстановление, во всяком случае, на рынке нефти. Безусловно, нужно дождаться возобновления торгов на основных биржах, но такой вариант исключать нельзя.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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