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Католическое Рождество успокоило рубль 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская валюта торгуется во вторник достаточно тихо и спокойно, несмотря на падение нефтяных котировок днём ранее, отмечает старший аналитик агентства «Альпари» Анна Бодрова.
Так, согласно данным Московской Биржи, к 16:10 мск доллар подорожал на 27 копеек, составив 68,8525 рубля, а европейская валюта выросла на 22,5 копеки и равнялась 78,3975 рубля.
Как отмечает эксперт, до сих пор нет данных по завтрашнему аукциону Минфина по размещению ОФЗ. Это единственная информация которая могла бы хоть как-то повлиять на рынок в условиях новостного вакуума, считает эксперт. Аукционы, проходившие на прошлой неделе, результатами не впечатлили, напоминает Бодрова.
Площадки сырьевых рынков сегодня закрыты по случаю католического Рождества, торги понедельника завершились обвалом нефтяных котировок — в Лондоне стоимость Brent упала на $3,35, до $50,47 за баррель, а в Нью-Йорке баррель WTI потерял $3,06, до $42,53 за бочку. По мнению эксперта, цены на нефть снижаются по целому ряду причин — это и результаты декабрьского заседания ФРС США, и ожидания по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов, и данные по численности нефтяных буровых в Америке.
Для российской валюты провал цены на нефть является негативным фактором, считает Бодрова. Надеяться на положительный эффект налогового периода и внутренний спрос на рубли не стоит, рынок придёт в движение, как только закончится Рождество, отмечает она.
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Комментарии
Рынки , Анна Бодрова , ФРС , Московская биржа , Минфин
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