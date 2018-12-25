Новак рассказал, когда стабилизируется ситуация на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти, несмотря на текущую волатильность и снижение цен, стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года.

«Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК ситуация будет более стабильной, более сбалансированной», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что «летом будет традиционный рост спроса, и поэтому рынок… будет более сбалансированный».

Ранее Новак заявил, что Россия в 2018 году добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.