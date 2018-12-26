Фондовые торги в РФ открылись ростом 

На 10:10 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 301,1 пункта. Индекс РТС вырос на 0,49%, до отметки 1 053,81.
«Среда пока не сулит рынкам ничего хорошего. Торговые площадки Токио и Шанхая снижались утром на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром около 2327 пунктов, на 0,6% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. На таком фоне, который дополняется снижением нефтяных котировок, ничего хорошего для российских акций ждать не стоит. Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2265—2310 пунктов, по индексу РТС — 1035—1055 пунктов. Публикаций отчетностей российских эмитентов сегодня не ожидается», — прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.