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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 10:10 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 301,1 пункта. Индекс РТС вырос на 0,49%, до отметки 1 053,81.
«Среда пока не сулит рынкам ничего хорошего. Торговые площадки Токио и Шанхая снижались утром на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром около 2327 пунктов, на 0,6% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. На таком фоне, который дополняется снижением нефтяных котировок, ничего хорошего для российских акций ждать не стоит. Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2265—2310 пунктов, по индексу РТС — 1035—1055 пунктов. Публикаций отчетностей российских эмитентов сегодня не ожидается», — прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
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