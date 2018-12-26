Фондовые торги в РФ открылись ростом

На 10:10 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 301,1 пункта. Индекс РТС вырос на 0,49%, до отметки 1 053,81.