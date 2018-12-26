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Курс доллара: ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 68,89 рубля
ТАСС
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Банк России
установил на 27 декабря официальный курс доллара на уровне 68,8865 руб., что на 14,17 коп. выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 9,28 коп., до 78,5237 руб.
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