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Нефть коррекционно дорожает после падения ранее 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду днем коррекционно растут после того, как сырье в понедельник потеряло более 6% стоимости на фоне волатильности фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 51,27 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,43% — до 43,14 доллара за баррель.
Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества, также были закрыты рынки Европы и США. Американские рынки откроются уже в среду, тогда как европейские останутся закрыты до четверга.
Падение нефтяных цен накануне рождественских праздников связано с глобальными опасениями рынков, считает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чьи слова приводит агентство Рейтер. "Все связано с рынком акций", — отмечает эксперт.
Индексы США в понедельник упали на 2,2-2,9% из-за опасений вокруг бюджетного кризиса в стране. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Сенат США , Reuters
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