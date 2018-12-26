Нефть коррекционно дорожает после падения ранее

Мировые цены на нефть в среду днем коррекционно растут после того, как сырье в понедельник потеряло более 6% стоимости на фоне волатильности фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 51,27 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,43% — до 43,14 доллара за баррель.

Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества, также были закрыты рынки Европы и США. Американские рынки откроются уже в среду, тогда как европейские останутся закрыты до четверга.

Падение нефтяных цен накануне рождественских праздников связано с глобальными опасениями рынков, считает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чьи слова приводит агентство Рейтер . "Все связано с рынком акций", — отмечает эксперт.