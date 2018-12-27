Акции «Русала» на Гонконгской бирже растут на 7% на фоне отставки главы совета директоров 

Акции компании «Русал» в ходе торгов на Гонконгской бирже растут почти на 7% на фоне ухода в отставку председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига, свидетельствуют биржевые данные.
Так, по состоянию на 10:17 по московскому времени стоимость акций «Русала» увеличилась на 6,96% и составила 2,46 гонконгского доллара ($0,31) за бумагу.
Ранее пресс-служба компании сообщила, что председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку. Преемник Варнига должен быть избран на заседании совета директоров компании, которое запланировано на 27 декабря.
Ранее Минфин США направил в американский Конгресс уведомление о намерении снять санкции, введенные в отношении компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ Group и «Евросибэнерго». Ограничительные меры собираются отменить в течение 30 дней. В письме уточнялось, что компании выполнили все необходимые условия для снятия санкций.