Акции «Русала» на Гонконгской бирже растут на 7% на фоне отставки главы совета директоров

Акции компании «Русал» в ходе торгов на Гонконгской бирже растут почти на 7% на фоне ухода в отставку председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига , свидетельствуют биржевые данные.

Так, по состоянию на 10:17 по московскому времени стоимость акций «Русала» увеличилась на 6,96% и составила 2,46 гонконгского доллара ($0,31) за бумагу.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку. Преемник Варнига должен быть избран на заседании совета директоров компании, которое запланировано на 27 декабря.