Предновогоднее колебание: почему курс евро впервые за три месяца превысил 79 рублей

В среду, 26 декабря, курс евро впервые с 18 сентября превысил 79 рублей. Российская валюта слабеет на фоне рекордного падения цен на нефть. Энергосырьё эталонной марки Brent подешевело до минимума с середины 2017 года и торгуется вблизи отметки $50 за баррель. Во многом снижение котировок вызвано повышением ставки ФРС и высокими объёмами добычи сланцевой нефти в США. При этом обвал стоимости углеводородов не вызывает беспокойства у российских властей. Ожидается, что нефтяное удорожание начнётся уже в 2019-м и поддержит нацвалюту. Более того, как полагают аналитики, на фоне внутренних проблем в Соединённых Штатах Вашингтон пока не сможет ввести новые санкции против России, что также положительно отразится на рубле в новом году.

В среду, 26 декабря, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже . В середине дня курс доллара вырос на 1% — до 69,3 рубля, а курс евро также прибавил 1% и впервые за три месяца превысил отметку 79 рублей. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё 18 сентября. Впрочем, уже во второй половине дня давление на валюту России несколько ослабло, и курсы доллара и евро снизились до 69,1 и 78,7 рубля соответственно.

Официальный курс валют Центробанка на 27 декабря составил 68,88 рубля за доллар и 78,52 рубля за евро.

Удешевление нацвалюты эксперты связывают с рекордным падением цен на нефть. 26 декабря стоимость энергосырья эталонной марки Brent впервые за полтора года снизилась до $50 за баррель. В последний раз котировки находились вблизи данного уровня в августе 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской товарно-сырьевой биржи.

Как отметил в беседе с RT советник по инвестициям QBF Алексей Короленко, в предыдущие несколько месяцев российская валюта практически не реагировала на снижение нефтяных цен. Так, с начала октября по конец ноября котировки Brent упали на 32%, при этом курс доллара к рублю за аналогичный период времени вырос всего на 2,4%.

Вместе с тем, по словам Короленко, в декабре опасения инвесторов усилились, поскольку стоимость энергосырья начала приближаться к цене отсечения ($41,6 за баррель). Напомним, когда нефть торгуется выше этого порогового значения, полученные от его продажи сверходоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В результате, как отмечает эксперт, рубль начинал сильнее реагировать на динамику рынка углеводородов.

Согласно заявлению главы «Роснефти» Игоря Сечина , удешевление нефти во многом вызвано повышением ставки ФРС США. По его словам, ужесточение политики американским центробанком спровоцировало уход спекулянтов с нефтяного рынка и оказало давление на цены, пишет ТАСС

Впрочем, текущее падение котировок пока не вызывает беспокойства у российских властей. Об этом 26 декабря заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов

«Практически не беспокоит (снижение мировых цен на нефть. — RT), даже если будет $40 и ниже. Мы накопили хорошие резервы за этот год. 4,2 трлн рублей будет направлено в Фонд национального благосостояния», — цитирует ТАСС Силуанова.

По словам министра, энергосырьё дешевеет и на фоне высокого уровня добычи сланцевой нефти в США. В период с 14 по 21 декабря количество буровых установок в Штатах увеличилось на 10 единиц — до 883 штук. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Между тем, как отметил Силуанов, при ценах $40—50 за баррель производство на сланцевых месторождениях становится нерентабельным, поэтому котировки не смогут долго продержаться на этом уровне.

Более того, как рассказал в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, с 2019 года страны ОПЕК+ будут сокращать объёмы нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках нового соглашения, и стоимость энергосырья начнёт восстанавливаться. При этом, по мнению аналитика, в условиях наблюдаемого сегодня рекордного обвала котировок участники сделки могут пересмотреть договорённости и уменьшить производство ещё сильнее. Таким образом, как полагает Гасанов, уже в начале 2019 года нефтегазовый сектор окажет поддержку рублю.

В целом, согласно оценке Алексея Короленко, нацвалюта демонстрирует относительную стабильность. По его словам, резкий отток иностранных инвесторов с российского рынка в период с августа по сентябрь снизил возможность резкого ослабления рубля.

«Уход большого числа нерезидентов с российского валютного рынка в конце лета и в начале осени был негативным фактором, но всё же добавил стабильности. На рынке стало гораздо меньше так называемых «горячих» денег, которые всегда реагируют на негативные события, и волатильность рубля снизилась», — пояснил Корленко.

По мнению опрошенных RT аналитиков, дополнительным фактором давления на российскую валюту остаётся риск введения санкций. Инвесторы по-прежнему опасаются наложения новых ограничений на Россию. Впрочем, эксперты пока не ожидают расширения запретительных мер в начале 2019 года.

«Практически весь 2018 год мы находились под влиянием санкций. В частности, это негативно отражалось на курсе рубля. Но учитывая нестабильную ситуацию в США в связи с падением американского фондового рынка и критикой Дональда Трампа в адрес ФРС, новые антироссийские санкции в начале 2019 года имеют ничтожный шанс», — считает Гайдар Гасанов.

На этом фоне, по словам эксперта, рубль имеет шансы значительно укрепиться уже в первой половине 2019 года. Более того, как отмечает Алексей Короленко, в текущих условиях курс доллара не сможет закрепиться выше 70 рублей в ближайшее время.