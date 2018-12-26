В среду, 26 декабря, курс евро впервые с 18 сентября превысил 79 рублей. Российская валюта слабеет на фоне рекордного падения цен на нефть. Энергосырьё эталонной марки Brent подешевело до минимума с середины 2017 года и торгуется вблизи отметки $50 за баррель. Во многом снижение котировок вызвано повышением ставки ФРС и высокими объёмами добычи сланцевой нефти в США. При этом обвал стоимости углеводородов не вызывает беспокойства у российских властей. Ожидается, что нефтяное удорожание начнётся уже в 2019-м и поддержит нацвалюту. Более того, как полагают аналитики, на фоне внутренних проблем в Соединённых Штатах Вашингтон пока не сможет ввести новые санкции против России, что также положительно отразится на рубле в новом году.
В среду, 26 декабря, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара вырос на 1% — до 69,3 рубля, а курс евро также прибавил 1% и впервые за три месяца превысил отметку 79 рублей. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё 18 сентября. Впрочем, уже во второй половине дня давление на валюту России несколько ослабло, и курсы доллара и евро снизились до 69,1 и 78,7 рубля соответственно.
Официальный курс валют Центробанка на 27 декабря составил 68,88 рубля за доллар и 78,52 рубля за евро.
Удешевление нацвалюты эксперты связывают с рекордным падением цен на нефть. 26 декабря стоимость энергосырья эталонной марки Brent впервые за полтора года снизилась до $50 за баррель. В последний раз котировки находились вблизи данного уровня в августе 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской товарно-сырьевой биржи.
Как отметил в беседе с RT советник по инвестициям QBF Алексей Короленко, в предыдущие несколько месяцев российская валюта практически не реагировала на снижение нефтяных цен. Так, с начала октября по конец ноября котировки Brent упали на 32%, при этом курс доллара к рублю за аналогичный период времени вырос всего на 2,4%.
Вместе с тем, по словам Короленко, в декабре опасения инвесторов усилились, поскольку стоимость энергосырья начала приближаться к цене отсечения ($41,6 за баррель). Напомним, когда нефть торгуется выше этого порогового значения, полученные от его продажи сверходоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В результате, как отмечает эксперт, рубль начинал сильнее реагировать на динамику рынка углеводородов.
Согласно заявлению главы «Роснефти» Игоря Сечина, удешевление нефти во многом вызвано повышением ставки ФРС США. По его словам, ужесточение политики американским центробанком спровоцировало уход спекулянтов с нефтяного рынка и оказало давление на цены, пишет ТАСС,
Впрочем, текущее падение котировок пока не вызывает беспокойства у российских властей. Об этом 26 декабря заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.
«Практически не беспокоит (снижение мировых цен на нефть. — RT), даже если будет $40 и ниже. Мы накопили хорошие резервы за этот год. 4,2 трлн рублей будет направлено в Фонд национального благосостояния», — цитирует ТАСС Силуанова.
По словам министра, энергосырьё дешевеет и на фоне высокого уровня добычи сланцевой нефти в США. В период с 14 по 21 декабря количество буровых установок в Штатах увеличилось на 10 единиц — до 883 штук. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Между тем, как отметил Силуанов, при ценах $40—50 за баррель производство на сланцевых месторождениях становится нерентабельным, поэтому котировки не смогут долго продержаться на этом уровне.
Более того, как рассказал в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, с 2019 года страны ОПЕК+ будут сокращать объёмы нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках нового соглашения, и стоимость энергосырья начнёт восстанавливаться. При этом, по мнению аналитика, в условиях наблюдаемого сегодня рекордного обвала котировок участники сделки могут пересмотреть договорённости и уменьшить производство ещё сильнее. Таким образом, как полагает Гасанов, уже в начале 2019 года нефтегазовый сектор окажет поддержку рублю.
В целом, согласно оценке Алексея Короленко, нацвалюта демонстрирует относительную стабильность. По его словам, резкий отток иностранных инвесторов с российского рынка в период с августа по сентябрь снизил возможность резкого ослабления рубля.
«Уход большого числа нерезидентов с российского валютного рынка в конце лета и в начале осени был негативным фактором, но всё же добавил стабильности. На рынке стало гораздо меньше так называемых «горячих» денег, которые всегда реагируют на негативные события, и волатильность рубля снизилась», — пояснил Корленко.
По мнению опрошенных RT аналитиков, дополнительным фактором давления на российскую валюту остаётся риск введения санкций. Инвесторы по-прежнему опасаются наложения новых ограничений на Россию. Впрочем, эксперты пока не ожидают расширения запретительных мер в начале 2019 года.
«Практически весь 2018 год мы находились под влиянием санкций. В частности, это негативно отражалось на курсе рубля. Но учитывая нестабильную ситуацию в США в связи с падением американского фондового рынка и критикой Дональда Трампа в адрес ФРС, новые антироссийские санкции в начале 2019 года имеют ничтожный шанс», — считает Гайдар Гасанов.
На этом фоне, по словам эксперта, рубль имеет шансы значительно укрепиться уже в первой половине 2019 года. Более того, как отмечает Алексей Короленко, в текущих условиях курс доллара не сможет закрепиться выше 70 рублей в ближайшее время.