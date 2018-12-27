Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему

Большая часть 2018 года сопровождалась панихидой по биткоину и рынку криптовалют в целом. После стремительного, обезоружившего всех скептиков взлета прошлой зимой, курс цифровой валюты неумолимо падал на протяжении многих месяцев, утянув за собой все остальные монеты. Непоколебимая вера инвесторов в революционную технологию блокчейн и деньги будущего обратилась сначала в панику и недоумение, а затем в злость и отторжение. И тем не менее хоронить биткоин пока рано. Итоги криптовалютной лихорадки — в материале «Ленты.ру»

На дно

На протяжении всего года курс первой цифровой валюты методично пробивал психологические отметки одну за другой — 17, 15, 12, 10, 8, 6 — и наконец 4 тысячи долларов. В итоге биткоин установил годовой минимум на уровне 3 242 доллара. Получается, что со времен исторического максимума в 20 тысяч долларов, достигнутого в декабре 2017 года, курс валюты упал более чем на 80 процентов. Остальные криптовалюты (альткоины) постигла еще более печальная участь. Так, падение курса Ethereum (ETH), некогда второй по капитализации монеты, составило около 95 процентов; Ripple (XRP) упал на 93 процента; Bitcoin Cash (BCH) — на 99 процентов; EOS — на 92 процента. Совокупная капитализация рынка криптовалют также потеряла почти 90 процентов — на уровне около 130 миллиардов долларов она последний раз находилась в августе 2017 года.

Для обывателей и неквалифицированных инвесторов такая бешеная волатильность выглядит по-настоящему пугающей, однако эксперты сохраняют хладнокровие. «Возбуждение и эйфория толпы, вызванная бурным ростом криптовалют, затолкала цену на исторические максимумы, доведя рынок до состояния пузыря. На конец 2017 года биткоин был крайне переоценен, весь 2018 год мы наблюдаем следствие эйфоричного роста и достижение биткоином своей справедливой цены», — считает трейдер, автор Telegram-канала Pursuit4Million Андрей Соболев . По его словам, все происходящее на рынке в последний год — не что иное, как классическое проявление рыночного цикла.

Подобного мнения придерживается и Георгий Романов — трейдер, входящий в топ-10 на TradingView, автор Telegram-канала RomanovTrade. «На наших глазах разворачивается банальный хайп-цикл. Еще в XX веке Ричард Вайкофф, признанный эксперт Уолл-стрит и обладатель огромного состояния, заработанного на трейдинге, утверждал, что все рынки проходят стадии накопления и распределения, провоцируемые крупными игроками, обладающими всеми ресурсами для создания трендов», — говорит Романов. И на сегодняшний день, по мнению экспертов, биткоин находится в завершающей фазе падения и постепенно переходит в фазу накопления.

Впрочем, ничего нового

Для тех, кто пришел на рынок впервые на хайпе 2017 года, столь затяжная коррекция оказалась неприятным сюрпризом, однако старожилы помнят времена и похуже. По словам Романова, нынешний «медвежий» рынок не идет ни в какое сравнение с коррекцией 2014 года.

«Во-первых, тогда в рынок были вовлечены в основном гики (люди, увлеченные высокими технологиями — прим. «Ленты.ру»). Во-вторых, тогда случилось самое болезненное событие в истории — банкротство биржи Mt.Gox, на которой торговалось 90 процентов всех биткоинов. Злоумышленники в один момент украли 700 тысяч монет, и девять из десяти трейдеров остались ни с чем», — вспоминает он.

Романов обращает внимание на то, что поведение толпы и тогда, и сейчас абсолютно идентично. Люди фиксируют убытки и прочат биткоину обвал до 100 долларов, а затем и вовсе до нуля. Тем не менее история показывает, что рынок всегда идет против мнения большинства.

«Цена достигает неожиданных высот, и люди готовы вложить последние деньги, брать кредиты и продавать имущество. Биткоин за 20 тысяч долларов кажется им не таким уж дорогим. Почему тогда они не горят желанием покупать его со скидкой 80 процентов?» — задается вопросом трейдер.

Повторение цикла 2013-2015 годов можно увидеть на графике курса биткоина к доллару в логарифмическом масштабе.

«Если открыть график на недельном таймфрейме, видно, что данная фрактальность уже отыграла себя на 60 процентов, и практически нет сомнений, что цена и дальше будет следовать истории. А история нам говорит, что ценовой минимум будет сформирован у 200-периодной скользящей средней (200МА), которой цена уже коснулась, после чего должен последовать отскок в зону активной торговли приблизительно на уровне 4800 долларов и дальнейший переход биткоина в фазу накопления», — прогнозирует Андрей Соболев.

Открыли денежный поток

Хотя эксперты и не ожидают резкой смены тренда, они солидарны в том, что сейчас у рынка криптовалют куда больше причин для роста, чем для дальнейшего падения. Глава Blockforce Capital Эрик Эрвин подчеркивает, что падение рынка цифровых денег в 2018 году никак не отражается на перспективах индустрии. Это подтверждает тот факт, что события 2018 года не отпугнули институциональных инвесторов от криптоотрасли — как раз наоборот. Многие крупные банки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley , Citigroup, планируют запустить криптовалютные фьючерсы, деривативы или просто предоставить своим клиентам доступ к цифровым деньгам. В этом же году стартап Circle, основным инвестором которого выступает Goldman Sachs, приобрел одну из ведущих криптовалютных бирж Poloniex.

Впервые фьючерсы на биткоин начали торговаться 11 декабря 2017 года на Чикагской бирже опционов (СВОЕ), а буквально через неделю — на Чикагской товарной бирже (CME). Спустя год для этого созрели и другие игроки. Одно из главных грядущих событий в мире криптовалют — то, что оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) готовится запустить платформу для крупных инвесторов Bakkt. Первым ее продуктом станут фьючерсы на биткоин с физической поставкой актива. Пока запуск запланирован на 24 января 2019 года, однако есть вероятность, что он может быть перенесен из-за задержки необходимых разрешений от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Между тем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает изучать заявку на запуск Bitcoin-ETF от криптовалютного стартапа SolidX, который подал ее еще в марте 2016 года. В июне 2018 года к нему присоединилась компания VanEck; на данный момент регулятор все еще не принял решение по этому вопросу, однако должен дать ответ до марта 2019 года. Биткоин-ETF — это биржевой фонд, который будет использовать биткоин в качестве базового актива, то есть закупать криптовалюту и продавать инвесторам свои акции. Инвесторы, которые купят эти ценные бумаги, смогут зарабатывать на изменении курса монеты. Принципиальное отличие от покупки биткоина на биржах — надежная защита активов, поскольку эмитенты биткоин-ETF будут нести ответственность за сбережение средств клиентов и их страхование.

У VanEck, помимо биткоин-ETF, в планах также сотрудничество с NASDAQ — одной из крупнейших фондовых бирж в мире. В ноябре в СМИ просочилась информация, что тандем готовится запустить фьючерсы на биткоин в первой половине 2019 года. Одновременно Fidelity, одна из крупнейших финансовых компаний мира, открыла подразделение, которое в начале 2019 года планирует запустить сервисы для торговли и хранения криптовалют институциональными инвесторами. В довесок международная платежная система Mastercard получила патент на систему, которая сможет поддерживать различные виды блокчейнов и осуществлять операции в нескольких криптовалютах, и уже подала заявку на новый.

Игра без правил

Несмотря на то что почва для вливания больших денег в крипторынок уже практически готова, отрасли еще предстоит столкнуться с множеством трудностей. В частности, остается актуальным вопрос государственного регулирования блокчейн-отрасли — в большинстве стран статус цифровых валют по-прежнему до конца не определен. И хотя правовое регулирование в целом противоречит самой идее криптовалют, его отсутствие на данном этапе дает скорее негативный эффект. Криптоотрасль часто позиционируют как главный шаг к созданию новой экономической системы, но мир к ней еще не готов. Это значит, что криптовалютам так или иначе придется вписаться в уже существующую экономическую реальность, поскольку маргинальный статус отрасли не сможет привлечь крупные капиталы, а значит — будет тормозить ее популяризацию и развитие.

Ярким примером нехватки регулирования и надзора являются проблемы с безопасностью криптовалютных бирж. Согласно отчету CipherTrace, за первые девять месяцев 2018 года с торговых площадок было похищено криптовалюты на 927 миллионов долларов. Больше всех пострадали биржи Coincheck (похищено 553 миллиона долларов) и Bitgrail (похищено 170 миллионов долларов). Летом хакерским атакам подверглись южнокорейские биржи Bithumb и Coinrail, сумма ущерба составила 30 и 37 миллионов долларов соответственно, а в сентябре 60 миллионов долларов потеряла японская биржа Zaif. Также в начале года были распространены фишинговые мобильные приложения крупных бирж, которые воровали данные клиентов. Например, в Google Play было сразу четыре приложения биржи Poloniex, и ни одно из них не было официальным.

Пан или пропал

Настоящая анархия в первой половине 2018 года творилась на рынке ICO. Повальный интерес к криптоиндустрии спровоцировал взрывной рост различных скам-проектов (от английского scam — мошенничество, «кидалово»). Новомодный аналог IPO, когда компания привлекает средства, распределяя между инвесторами собственные токены, которые впоследствии могут выйти на биржу с перспективой роста стоимости, оказался благодатной почвой для мошенников. Все это кончилось тем, что крупнейшие социальные сети — Facebook, Instagram, Google, Twitter, Snapchat, Baidu , Weibo — выкатили запрет на любую рекламу ICO, что, несомненно, нанесло удар по всей индустрии.

Согласно исследованию аналитической компании Diar, за девять месяцев 2018 года ICO-проекты в общей сложности потеряли почти 6 миллиардов долларов. На сегодняшний день около 70 процентов всех токенов стоят гораздо дешевле, чем на момент первичного размещения. На этом фоне набирают популярность альтернативные формы привлечения инвестиций. Например, STO (Security Token Offering) — принципиальное его отличие от ICO заключается в том, что стоимость токенов подкреплена ценными бумагами, а не одними лишь обещаниями основателей проекта. Инвестирование в ICO хоть и сулит космическую прибыль (примером может послужить рост стоимости NXT, ETH, IOTA), но по статистике лишь 8 процентов проектов добираются до биржевых торгов.

Самым хайповым ICO в 2018 году, несомненно, стала платформа Telegram Open Network (TON) — стартап Павла Дурова собрал рекордные 1,7 миллиарда долларов, отказавшись от публичного размещения за ненадобностью. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети. Среди инвесторов, по сообщениям СМИ, фигурировали миллиардер Роман Абрамович , основатель Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили . Кроме того, деньги вложили крупные инвесторы Кремниевой долины, в частности — Sequoia Capital. Запуск платформы может стать одним из главных событий в истории индустрии.

Восстать из пепла

Несмотря на ряд проблем, криптоотрасль имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста. Однако ситуация осложняется общим упадком мировой экономики и тем, что сейчас лихорадит все рынки. Одни считают, что на время кризиса криптовалюты станут для инвесторов условной тихой гаванью, другие же уверены, что они, наоборот, будут стремиться уйти от рисков и отдадут предпочтение традиционным инвестиционным инструментам. Как будет на самом деле — неизвестно, однако аналитики рейтингового агентства Weiss Ratings утверждают, что сейчас хорошее время для приобретения криптовалюты. И на это есть несколько объективных причин.

Схлынувший хайп стабилизировал рынок и снизил волатильность, это отпугнуло дилетантов, но привлекло внимание банкиров и крупных фондов, которые могут существенно повлиять на стоимость цифровых активов. Сейчас на рынке остались в основном те, кто будет держать криптовалюту несмотря ни на какие падения, а значит, группе крупных игроков, заинтересованных в обвале курса, нет особого смысла продолжать гнать цену вниз. В то же время цифровые валюты повсеместно становятся привычным явлением, их все меньше воспринимают исключительно как средство для покупки оружия, наркотиков и рабов или как угрозу мировой экономической стабильности.