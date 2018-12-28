Пробить новое дно: рубль вернулся к падению

Курс доллара приблизился к отметке в 70 рублей. И он может ее перейти уже в этом году. В следующем году у рубля еще больше шансов на продолжение падения. На «деревянный» будут давить покупки Центробанком валюты в рамках бюджетного правила и возможность введения санкций со стороны США. Впрочем, некоторые эксперты считают рубль перепроданным и ждут, что он через некоторое время начнет восстанавливать позиции.

Чем ближе к Новому году, тем слабее рубль. Хотя временами он и прибавляет несколько копеек, но вернуться к коридору 60-65 рублей за доллар не может. Так, на 28 декабря официальный курс доллара установлен на уровне 68,88 рублей, курс евро — 78,39 рублей.

На торгах на Московской бирже доллар плавно приближается к символической отметку в 70 рублей. По данным на 22:00 мск его курс составил 69,73 руб. Евро подорожал до 79,8 руб.

При этом рубль перестал коррелировать с нефтяными котировками и фондовым рынком. В понедельник, когда рушились американские биржевые индексы, он фактически стоял на месте, во вторник, во время обвала нефти, держался. Некоторые аналитики даже говорили об «аномальной устойчивости рубля».

Зато потом, когда биржи и нефть пошли в рост, рубль начал терять позиции. В четверг баррель Brent прибавил в цене 2,5%, а курс рубля потерял около 1,4% к доллару и 2,3% к евро.

«Рубль в целом неплохо отвязался за минувший год от нефти и почти одинаково чувствовал себя что при $85 за баррель, что при $60», — говорит шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев.

В целом сейчас курс закрепился прочно в коридоре от 65,5 до 69,5 рубля за доллар, отмечает эксперт.

Многое, в том числе и для рубля, будет зависеть от дальнейшей динамики американских рынков. После периода длительного спада и провала в понедельник индексы в среду отскочили в среднем на 5%. Это максимальный дневной рост с марта 2009 года. Но в четверг индексы снова начали снижаться. На 21:00 мск вся большая тройка (Dow Jones, S&P500, NASDAQ) упала примерно на 1,5%.

Это чревато тем, что в пятницу торги на сырьевых рынках откроются падением, и несмотря на всю «отвязанность» рубля от нефти, снижение котировок на «черное золото» легко утащит рубль вниз.

«К скачку на фондовых площадках пока стоит относиться не иначе, как к рождественскому чуду», — утверждает Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Аналитики в целом допускают, что курс доллара может вырасти выше 70 рублей еще в этом году, хотя осталась всего пара торговых дней. В следующем году российская валюта может продолжить дешеветь и дальше.

«В начале 2019 года картина на отечественном валютном рынке может ухудшиться. Поспособствовать этому могут покупки ЦБ валюты в рамках бюджетного правила. Регулятор ранее предупредил, что выкуп может проводиться с учетом компенсации валютной выручки, которая не была получена в конце 2018 года», — отмечает Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Напомним, что ЦБ прекратил покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила в августе после того, как из-за санкций нерезиденты вновь побежали с российского рынка и рубль начал стремительно слабеть.

Но 14 декабря на последнем в этом году заседании совета директоров Банка России было решено возобновить покупки в январе. При этом регулятор будет покупать еще и тот объем, который он выбрал с сентября по декабрь.

«Второе решение, которое принято сегодня, — это возобновление регулярных покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Мы начнем эти операции с 15 января. Как мы уже отмечали ранее, отложенные покупки будут происходить постепенно, в течение нескольких лет. Решение об отложенных в 2018 году покупках валюты в рамках бюджетного правила мы будем принимать отдельно, после возобновления регулярных покупок», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

Также давить на рубль могут новые санкции со стороны США. Их перенос с этого года на следующий был связан с тем, что конгресс США не успел их проработать, но сами риски введения ограничений на долларовые операции госбанков и запрет инвестора покупать новые выпуски ОФЗ никуда не ушли, подчеркивает аналитик.

Таким образом, учитывая потенциальный негативный фон, не исключено, что доллар в следующем году будет стоить выше 70 рублей, говорит Иван Капустянский.

«Стоимость нефти марки Brent c 3 октября опустилась на 40%. С начала года котировки североморского бенчмарка упали на 22%, падение стоимости американского сорта WTI за аналогичный период на 4% больше. При такой динамике на рынке энергоресурсов и монетарной политике ЦБ поддержки у рубля нет», — считает в свою очередь Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

По ее мнению, все это говорит о том, что новые антирекорды у рубля в следующем году еще впереди.

«В моей картине мира выстроена такая логика: рубль — дешевая, недооцененная валюта, которая испытывает значительное локальное ослабление, а само ослабление еще не завершено. Иными словами, мы купим рубль, но позднее», — пишет в своем обзоре Андрей Хохрин, партнер ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Он полагает, что пара доллар/рубль уйдет выше 70 руб., но «дальше, как это не раз бывало, жду примерные 60 рублей», правда, не в январе или феврале, добавляет оптимизма эксперт.