ЦБ хочет допустить пенсионные фонды к IPO

Центробанк решил уточнить для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) правила инвестирования накоплений граждан в акции российских компаний при первичном размещении. Об этом говорится в опубликованном в среду для обсуждения проекте указания регулятора.

Формально НПФ могут участвовать в IPO, но на практике акции при размещениях не покупают — слишком много формальностей. Например, фондам можно покупать акции из индекса или высшего котировального списка биржи, но в до размещения индекс попасть невозможно, да и включение в котировальный список — большая редкость.

К этим требованиям регулятор решил добавить еще несколько: НПФ смогут участвовать в IPO, если стоимость размещаемых акций превышает 50 млрд руб., рейтинг эмитента инвестиционного уровня и у него есть договор с маркетмейкером.

При этом НПФ сможет купить не более 5% от предложенных бумаг.

2018 год в России прошел без единого IPO. Вряд ли в следующем году их будет много, сомневается директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов . В любом случае маловероятно, что фонды начнут активно скупать акции на IPO, продолжает он: российские НПФ их почти не покупают из-за особенностей нашего рынка — санкционные риски и высокая волатильность бьют прежде всего по акциям. Скорее всего это поправки под какие-то конкретные размещения, резюмирует Митрофанов.

«Такие действия регулятора могут быть связаны с наличием конкретного запроса у одного из участников рынка», — согласен начальник службы риск-менеджмента НПФ «Будущее» Владимир Кротов.

О возможности IPO в 2019 г. сообщали СП «Яндекс. Такси» и Uber, Segezha group, Совкомбанк . Об интересе провести крупное размещение в 2019 г. сообщал «Сибур» , запрос туда остался без ответа.

Это не финальный вариант документа — ЦБ намерен по-настоящему, а не на бумаге открыть IPO для пенсионных фондов, а для этого надо уточнить правила таких сделок, говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев : это знаковый шаг, он направлен на расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений.

Представитель регулятора это подтверждает.

«Вносимые изменения предусматривают расширение инвестиционных возможностей фондов при соблюдении ряда условий, направленных на ограничение рисков. Мы даем возможность фондам принять участие в приобретении акций, которые впервые предлагаются к публичному обращению с участием биржи. При этом мы устанавливаем требования к качеству эмитента, минимальному объему предложения, и ограничиваем долю участия НПФ в объеме размещаемых бумаг на уровне 5%. У НПФ будет возможность приобретать акции как в случае, если они предлагаются самим эмитентом, так и владельцем акций», — говорится в ответе ЦБ на запрос «Ведомостей».

Изменения ЦБ могут обеспечить дополнительный спрос на российские бумаги компаний, которые готовятся провести размещение, указывает человек, близкий к крупному инвестбанку, сетуя на нехватку спроса со стороны якорных инвесторов. Поправки позволят расширить базу внутренних квалифицированных инвесторов, желающих зарабатывать на российских IPO, которых в следующем году ожидается порядка 10, отмечает человек, близкий к одной из таких компаний: «По сути, речь идет о давно назревшем „импортозамещении“ в финансовой сфере».

Инициатива ЦБ может быть попыткой дать российскому рынку дополнительных институциональных инвесторов, говорит директор инвестиционного департамента «Атон-менеджмента» Евгений Малыхин . Регулятор стремится максимально обезопасить будущих пенсионеров, заставляя покупать только котируемые бумаги, но рано или поздно должен был разрешить НПФ участвовать в IPO, считает партнер Matrix Capital Павел Теплухин . Для фондов это упростит процесс покупки акций, но кардинально ничего не изменится, говорит он: «Просто теперь НПФ смогут покупать акции уже в ходе IPO и тем самым экономить на операционных издержках».

Предложение ЦБ выглядит достаточно либерально и несколько противоречит тренду на сужение списка инструментов и направление фондов в более консервативные инвестиции который задает регулятор в последнее время, полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. «Поэтому НПФ могут и не воспользоваться этой возможностью — вдруг тренд снова изменится», — рассуждает он.

Но в нынешнем виде проект ЦБ ничего не меняет, говорит Кротов, а лишь ограничивает вложения в акции на IPO.

Новые возможности

Одновременно проект ЦБ расширяет список концессионных облигаций, которые могут покупать НПФ. Он предлагает разрешить фондам инвестировать средства пенсионных накоплений в бумаги муниципальных эмитентов без кредитного рейтинга, если инвестиции пойдут на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а третьей стороной соглашения будет субъект РФ.

Сейчас НПФ могут инвестировать в муниципальные концессионные облигации только городов-миллионников, но их крайне мало, рассказывает партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин . Поправки значительно расширяют перечень объектов для инвестирования и позволят увеличить финансирование небольших муниципальных проектов, уверен он.

Эта часть поправок — следствие реформы ЖКХ, сейчас почти вся отрасль переходит на модель концессионного финансирования, указывает руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. С другой стороны, в ЖКХ в большинстве случаев речь идет о довольно мелких эмитентах, с высоким риском дефолта, а их потребности в капитале часто меньше 100 млн руб., напоминает она: «Выпускать облигации им может быть невыгодно — подготовить эмиссию довольно дорого, а сумма заимствований относительно небольшая». Сами по себе такие эмитенты довольно рискованные, признает Качкин, но гарантом по таким облигациям будут субъекты Федерации, а это значительно повышает их надежность.

Поправки, касающиеся концессий, тоже, скорее всего, направлены под конкретные проекты, уверен Митрофанов.

«Если бы нужно было в целом простимулировать эту сферу, проще было бы снизить кредитный рейтинг облигаций, в которые могут инвестировать фонды, с BBB+ до, к примеру, BB+», — объясняет он.

Сейчас же, даже если поправки будут приняты, фонды вряд ли будут системно вкладываться в такие бумаги, сомневается он: концессионные облигации без рейтинга в портфеле повышают требования к капиталу фондов (чтобы они могли пройти стресс-тестирование), отмечает Митрофанов. «Поправки скорее носят идеологический характер — в майском указе президента в том числе шла речь о модернизации водоснабжения», — говорит он.