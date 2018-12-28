Российские индексы растут в начале торгов

Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствую данные Московской биржи

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,37% и составил 2 336,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,21% до отметки 1 058,87.