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Российские индексы растут в начале торгов
Банки.ру
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствую данные
Московской биржи
.
На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,37% и составил 2 336,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,21% до отметки 1 058,87.
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Фондовые торги в РФ открылись ростом
27 декабря. Главное за минуту: крупнейшие форекс-дилеры остались без лицензий, ставки по вкладам продолжают расти
Рынки
,
Московская биржа
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