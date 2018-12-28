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Цена акций «Русала» на Мосбирже выросла на 6% 

Банки.ру + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акции «Русала» в ходе торгов на Московской бирже в пятницу прибавляют в цене 6% на фоне назначения нового главы совета директоров компании.
По состоянию на 12:28 мск акции подорожали на 5,78% до 30,995 рубля. Зафиксированный к этому времени максимум — 31,35 рубля за бумагу.
Ранее стало известно, что новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома, он вступит в должность с 1 января. В среду компания объявила об отставке с поста председателя совета директоров Маттиаса Варнига.
«Смена главы совета директоров была проведена компанией для того, чтобы выйти из-под американских санкций. Вероятно, отыгрывая эту новость, акции компании могут подорожать еще на 2—3%», — полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
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