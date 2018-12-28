Цена акций «Русала» на Мосбирже выросла на 6%

Акции «Русала» в ходе торгов на Московской бирже в пятницу прибавляют в цене 6% на фоне назначения нового главы совета директоров компании.

По состоянию на 12:28 мск акции подорожали на 5,78% до 30,995 рубля. Зафиксированный к этому времени максимум — 31,35 рубля за бумагу.

Ранее стало известно, что новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома, он вступит в должность с 1 января. В среду компания объявила об отставке с поста председателя совета директоров Маттиаса Варнига