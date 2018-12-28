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В Кремле отреагировали на отзыв лицензий у форекс-дилеров 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк как мегарегулятор использует полномочия для принятия решений, в частности, об отзыве лицензий у пяти форекс-дилеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это скорее вопрос, наверное, к правительству, все-таки правительство, к экономическому блоку, а не Кремль», — приводит его слова РИА «Новости».
«Как мегарегулятор Центробанк использует свои полномочия, свою прерогативу для принятия подобных решений», — добавил он.
В четверг Банк России зачистил один из самых рискованных рынков — форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти крупнейших игроков — «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс».
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Рынки , Дмитрий Песков , Центральный банк России , РИА Новости
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