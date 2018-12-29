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Курс доллара: курс доллара вырос до 69,56 рубля
ТАСС
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс доллара к рублю на открытии торгов
Московской биржи
вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 69,56 руб.
Курс евро опустился на 1 копейку и составил 79,66 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
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