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Курс доллара: курс доллара вырос до 69,56 рубля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 69,56 руб.
Курс евро опустился на 1 копейку и составил 79,66 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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