Подсчитана скорость падения рубля за год

За 2018 год курс рубля снизился по отношению к доллару на 17,5 процента, до 69,8175 рубля, и к евро — на 6,8 процента, до 79,99 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent за текущий год упала на 21,6 процента, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара.

В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей. Падение национальной валюты во время новогодних праздников вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.