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Подсчитана скорость падения рубля за год 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
За 2018 год курс рубля снизился по отношению к доллару на 17,5 процента, до 69,8175 рубля, и к евро — на 6,8 процента, до 79,99 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Стоимость нефти марки Brent за текущий год упала на 21,6 процента, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара.
В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей. Падение национальной валюты во время новогодних праздников вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
«Для разнообразных спекулянтов это — сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше», — говорил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
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