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Цены на нефть снижаются 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,10%, составив $44,91 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 1,10% — до $53,21 за баррель.
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