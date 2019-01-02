Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,10%, составив $44,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 1,10% — до $53,21 за баррель.