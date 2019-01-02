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05.12
Цены на нефть снижаются
RT на русском
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ещё 1
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,10%, составив $44,91 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 1,10% — до $53,21 за баррель.
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