Каким будет курс доллара в 2019 году

Курс доллара по итогам 2019 года может достигнуть 70-75 рублей, считают аналитики. Основные предпосылки — санкции, торговая война КНР и США, цены на нефть, сообщает РГ

По итогам 2019 года американская валюта будет стоить 66-69 рублей, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он отмечает, что основным негативным фактором остаются западные санкции, ужесточение монетарной политики развитых стран и усиление конфликтов между США и Китаем.

Нефтяной рынок может сыграть как в пользу рубля, так и против.

При пессимистичном сценарии курс может подняться до 75 рублей.

Похожий прогноз дает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . По ее мнению, к концу 2019 года за доллар будут давать 67 рублей. Прогноз основан на том, что инфляция составит около 4%, а Центробанк не снизит ключевую ставку. В целом доллар будет находиться в диапазоне 60-70 рублей, ближе к верхней границе. Не исключено и превышение 70 рублей в случае негативных эффектов.

Отмечается, что в начале года самый важный фактор — возврат Банка России к покупке валюты в рамках бюджетного правила.

Между тем, курс доллара в четверг вырос до 71,45 рубля. Курс евро составил 78,96 рубля.