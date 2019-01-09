Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.00
$
67.25
76.86
77.19
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
59.20
–0.35 Золото
1282.70
+0.03 РТС
1122.90
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
09.01
1.1469
+0.0048
24.12
1.1421
06.01
24.12
12.12

Биржи Азии растут на 1-2% на торговом оптимизме 

Прайм + ещё 10 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо растут в среду, поскольку инвесторы надеются на достижение США и Китаем долгосрочных договоренностей по торговым вопросам в рамках проходящих в Пекине переговоров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,59% — до 2566,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,56%, до 1320,14 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 2,46% — до 26512,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,88%, до 2063,27 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 1% — до 5779,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,39%, до 20484,85 пункта.
Мировые рынки пристально следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник в Пекине начались двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Президент США Дональд Трамп заявил в свою очередь во вторник в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".
"Рынкам помогают надежды, касающиеся торговых переговоров между США и Китаем. Возможно, будут определенные договоренности, которые помогут увеличить китайский импорт природного газа, соевых бобов и других товаров из США. Однако, скорее всего, сторонам трудно будет решить более структурные вопросы, такие как права на интеллектуальную собственность", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).
Прайм: последние новости
Рубль корректируется вниз после стремительного роста в первые три сессии года Рубль вечером отыграл большую часть дневного снижения на фоне роста нефти на 6% Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , МИД , Морган Стэнли Банк , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян останутся без работы
России предсказали европейское доминирование1
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию646
Apple и Samsung повысили цены из-за НДС6
Рубль упал после значительного роста
Видео
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
10:14
Цены в России пошли вверх
Личный счет
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение