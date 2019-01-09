Биржи Азии растут на 1-2% на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо растут в среду, поскольку инвесторы надеются на достижение США и Китаем долгосрочных договоренностей по торговым вопросам в рамках проходящих в Пекине переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,59% — до 2566,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,56%, до 1320,14 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 2,46% — до 26512,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,88%, до 2063,27 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 1% — до 5779,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,39%, до 20484,85 пункта.

Мировые рынки пристально следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник в Пекине начались двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Президент США Дональд Трамп заявил в свою очередь во вторник в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".