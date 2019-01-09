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Биржи Европы растут вслед за рынками Азии на ослаблении торговых опасений 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы растут в среду на фоне положительной динамики на биржах Азии в свете ослабления опасений за торговые отношения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,75% — до 6913,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,08%, до 4824,84 пункта, немецкий DAX — на 0,91%, до 10902,51 пункта.
Участники торгов в Европе обратили внимание на то, что фондовые рынки Азии в среду закрылись уверенным ростом в ожидании результатов торговых переговоров США и КНР. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан объявил в среду о завершении переговоров Китая и США по торговым противоречиям, которые продолжались в Пекине с понедельника. Изначально встреча была запланирована на 7-8 января, однако она продолжалась и 9 января. Теперь рынки ждут официальных итогов переговоров, которые должны быть обнародованы в ближайшее время.
"Ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем поддерживают рынки", — сказал агентству Франс Пресс старший советник по рынку SBI Securities Киоко Амемия (Kyoko Amemiya).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает внутренняя статистика. Так, согласно официальным данным из Германии, профицит торгового баланса в стране в ноябре 2018 года составил 19 миллиардов евро против 17,9 миллиарда евро месяцем ранее. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 17,6 миллиарда евро. В то же время объем экспорта Германии в указанном месяце снизился на 0,4%, а импорта — на 1,6% в месячном выражении. Эксперты прогнозировали снижение экспорта на 0,3% и рост импорта на 0,4%.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что безработица в еврозоне в ноябре 2018 года сократилась до 7,9% по сравнению с пересмотренным уровнем октября в 8%. Аналитики ожидали сохранения индикатора на первоначальном уровне октября в 8,1%.
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Комментарии
Рынки , МИД , France-Presse
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