Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.28
77.35
77.57
Прогноз
09.01 – 16.01
$
68.00
77.50
Индексы и котировки Brent
61.09
+0.43 Золото
1292.09
+0.17 РТС
1135.28
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
10.01
1.1519
+0.0165
26.12
1.1354
07.01
26.12
13.12

Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году 

Российская Газета + ещё 16 1 час назад
Фото: flickr.com
Так, в декабре 2018 года потребительские цены в среднем по России увеличились на 0,8 процента. В декабре 2017 года показатель рос на 0,4 процента, по итогам всего 2017 года инфляция составила 2,5 процента.
По подсчетам Росстата, среди продовольственных товаров в декабре больше всего выросла стоимость куриных яиц, рост цен на них фиксировался практически во всех регионах. При этом в 30 субъектах РФ (за исключением автономных округов, входящих в состав областей) яйца подорожали на 20 процентов и более, из них значительнее всего в Удмуртии (31 процент), Марий Эл (29,5 процента), а также Орловской и Калининградской областях (28,3 процента). При этом в Еврейской автономной области в декабре яйца подешевели на 2,4 процента.
Среди плодоовощной продукции заметнее всего в декабре поднялись в цене огурцы — рост составил 37,2 процента, указывает Росстат. Помидоры подорожали на 22,5 процента, белокочанная капуста — на 20 процентов, картофель — на 9,9 процента, репчатый лук — на 9,5 процента. Кроме того, на 4,6 процента подорожало пшено, цены на манную крупу выросли на 1,8 процента, на мясо птицы, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), рыбное филе и муку — на 1,7 процента.
По подсчетам Росстата, в декабре на 1,7 процента снизились цены на икру лососевых рыб, мороженые кальмары подешевели на 0,5 процента, пиво зарубежных торговых марок, растворимый натуральный кофе и кофе в организациях быстрого обслуживания — на 0,2 процента.
Автомобильный бензин в 2018 году стал дороже на 9,4 процента, следует из данных Росстата. Стройматериалы и медикаменты подорожали в прошлом году на 4,9 и 4,6 процента соответственно.
В конце декабря Росстат предварительно оценивал инфляцию в 2018 году на уровне 4,2 процента. Таким образом, окончательно подведенный Росстатом итог по инфляции превысил прогноз ЦБ. Регулятор ожидал, что рост потребительских цен по итогам 2018 года составит 3,9-4,2 процента.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5 процента (при этом временно на пике она может подниматься и до шести процентов). В 2020 году инфляция вернется к цели регулятора, сформулированной как "вблизи четырех процентов", ожидают в ЦБ.
Российская Газета: последние новости
Курс российской валюты в 2019 году может достигнуть 70 рублей за доллар ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля Долголетний период укрепления доллара подошел к концу
Комментарии2
Рынки , Росстат , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал условие визита в Давос
Китайская компания потеряла миллиарды за три дня1
Горячий январь: почему нефть подорожала
В России выросла надбавка к пенсии1
ЦБ отказался от доллара и потерял миллиарды308
Видео
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
04:27
Евро и доллар резко упали
Рынки
10:14
России выдали худший прогноз
Экономика Статьи
09:04
Apple и Samsung повысили цены из-за НДС
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение