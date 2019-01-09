В 2019 году в России станет больше безработных

В 2019 году численность безработных россиян вырастет с 3,6 до 3,8 миллиона человек, а уровень безработицы — с 4,7 до 4,9 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН

По мнению авторов прогноза, рост безработицы будет связан с замедлением экономического роста и снижением потребности в кадрах. Один из составителей прогноза Александр Широв пояснил газете, что «формально» трудоспособных россиян станет больше из-за повышения пенсионного возраста, а спрос на кадры сократится.

По словам Широва, эксперты института РАН в своем прогнозе учитывали сокращение темпа прироста ВВП в 2019 году до 1,2 процента (по сравнению с прошлогодним темпом в 1,8 процента). Широв обратил внимание на низкую инвестиционную активность в 2018 году, а также на рост производительности труда и отсутствие у компаний планов по расширению.

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец согласилась с оценками института РАН. Она отметила, что росту безработицы будут способствовать автоматизация и цифровизация производств: из-за роста эффективности производств компании будут увольнять больше людей, чем создавать рабочих мест.

По мнению главы экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, «возрастные» сотрудники, которые лишатся работы, не смогут трудоустроиться из-за своих «устаревших» компетенций и неприспособленности к новым технологиям.

По мнению экспертов, снизить уровень безработицы власти смогут с помощью программ переобучения «возрастных» сотрудников и стимуляции компаний на создание вакансий с неполным рабочим днем.