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В 2019 году в России станет больше безработных 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В 2019 году численность безработных россиян вырастет с 3,6 до 3,8 миллиона человек, а уровень безработицы — с 4,7 до 4,9 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.
По мнению авторов прогноза, рост безработицы будет связан с замедлением экономического роста и снижением потребности в кадрах. Один из составителей прогноза Александр Широв пояснил газете, что «формально» трудоспособных россиян станет больше из-за повышения пенсионного возраста, а спрос на кадры сократится.
По словам Широва, эксперты института РАН в своем прогнозе учитывали сокращение темпа прироста ВВП в 2019 году до 1,2 процента (по сравнению с прошлогодним темпом в 1,8 процента). Широв обратил внимание на низкую инвестиционную активность в 2018 году, а также на рост производительности труда и отсутствие у компаний планов по расширению.
Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец согласилась с оценками института РАН. Она отметила, что росту безработицы будут способствовать автоматизация и цифровизация производств: из-за роста эффективности производств компании будут увольнять больше людей, чем создавать рабочих мест.
По мнению главы экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, «возрастные» сотрудники, которые лишатся работы, не смогут трудоустроиться из-за своих «устаревших» компетенций и неприспособленности к новым технологиям.
Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что рост безработицы почти до пяти процентов не является критическим. У стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (некоторые страны ЕС, Канада, США, Мексика, Турция, Южная Корея, Япония) осенью безработица составляла 5,3 процента, а в еврозоне — 8,5 процента.
По мнению экспертов, снизить уровень безработицы власти смогут с помощью программ переобучения «возрастных» сотрудников и стимуляции компаний на создание вакансий с неполным рабочим днем.
Минэкономразвития прогнозировало уровень безработицы на 2018-2019 годы в 4,8 процента, а на 2020-2021 годы — снижение этого показателя до 4,7 процента.
Комментарии
Рынки , Личный счет , Экономика , ЕС , ОЭСР , РАН , Минэкономразвития , газета "Известия"
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