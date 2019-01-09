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Цена нефти Brent поднялась выше $60 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% и достигла $60,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $60 за баррель 17 декабря 2018 года.
Цена фьючерса на нефть марки WTI поднялась на 2,17%, до $50,86 за баррель.
Несмотря на укрепление котировок нефти, рубль на Московской бирже снижается к основным валютам. Так, курс доллара к рублю по состоянию на 12:28 мск поднялся на 0,07%, до 66,93 рубля, курс евро — на 0,2%, до 76,71 рубля.
ТАСС: последние новости
ЦБ РФ снизил на 10 января официальный курс доллара на 2,4 рубля Курс доллара вырос до 67,3 рубля Цена нефти Brent поднялась выше $60
Рынки , Московская биржа
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