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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Цены на нефть в среду вечером продолжают расти, темпы удорожания нефти марки Brent уже превышали 5%, следуя динамике WTI, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.17 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,53% — до 61,38 доллара за баррель. При этом ранее в ходе вечерних торгов рост превышал 5%, а цена нефти Brent достигала 61,69 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,82%, до 52,17 доллара за баррель, ранее в ходе торгов показатель также рос более чем на 5%.
Рынок отыгрывает заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха о том, что королевство сократило добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей. При этом по условиям сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день от уровня октября 2018 года — до 10,311 миллиона баррелей в день.
Кроме того, поддержку котировкам по-прежнему оказывают данные по запасам нефти в США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 4 января, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей.
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