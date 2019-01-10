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Биржи Европы снижаются вслед за рынками Азии и на внутренних новостях 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне негативной динамики на рынках Азии и внутренних корпоративных и макроэкономических новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,61% — до 6862,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 4759,76 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 10805,02 пункта.
Трейдеры в Европе обратили внимание на то, что биржевые индексы Азии, которые находились в основном в плюсе в течение торгов, завершили торги четверга преимущественно в "красной" зоне. Инвесторы региона отыгрывали статистику из Китая, оказавшуюся хуже прогнозов, и заявления по итогам торговых переговоров представителей КНР и США, в которых не было представлено подробностей о достигнутых договоренностях сторон.
Участники торгов в Европе также отыгрывают внутренние корпоративные новости. Так, британский ритейлер Marks & Spencer сообщил, что по итогам третьего квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 29 декабря, выручка группы сократилась на 3,9% в годовом исчислении и составила 3,044 миллиарда фунтов (3,88 миллиарда долларов). Акции компании на бирже Лондона дешевеют на 1,4%.
Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Франции. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране в ноябре минувшего года сократился на 1,3% в месячном исчислении после роста на 1,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали, что динамика показателя была нулевой в отчетном периода.
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