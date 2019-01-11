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Рубль пересчитали на Биг-Маки и назвали его самой недооцененной валютой 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рубль остается самой недооцененной валютой по отношению к доллару. К такому выводу пришел журнал The Economist в своем новом выпуске «индекса Биг-Мака».
Данный показатель учитывает стоимость ингредиентов, необходимых для создания бургера, в разных странах. В России Биг-Мак стоит 1,65 доллара, в «эталонных» США — 5,58 доллара. По подсчетам экономистов, рубль таким образом оказался недооценен на 70 процентов по отношению к доллару США. Самой переоцененной валютой стал швейцарский франк (+19 процентов).
«Индекс Биг Мака» рассчитывается с 1986 года. Он основан на теории Паритета покупательной способности (ППС), которая гласит, что валюты должны корректироваться до тех пор, пока цена идентичной корзины товаров — или в данном случае сэндвича — не будет стоить везде одинаково. The Economist утверждает, что ППС является плохим предиктором обменных курсов в краткосрочной перспективе, однако хорошо показывает отдаленную перспективу — недооцененные валюты по индексу Биг-Мака имеют тенденцию к укреплению в среднем в последующие десять лет, и наоборот.
Помимо «индекса Биг-Мака», в мире существуют «индекс латте» и «индекс украинского борща», который рассматривается в двух вариантах — с мясом и без.
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Рынки , Экономика , The Economist
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