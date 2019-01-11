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Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, поддерживаемые оптимизмом на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% — до 2537,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 1304,18 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,19% — до 26570,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2072,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,13% — до 5787,5 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,88%, до 20341,18 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы закрыли торги четверга в плюсе на 0,4-0,5% на фоне успешного завершения торговых консультаций США и Китая, в ходе которых стороны "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов".
Кроме того, инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на заседании Экономического клуба в Вашингтоне, в ходе которого он повторил заявление, сделанное в прошлую пятницу, о том, что ФРС может быть более терпеливой в отношении повышения базовой ставки. В прошлую пятницу Пауэлл пообещал, что ФРС будет "очень внимательно" подходить к повышению ставки. В конце декабря ФРС изменила прогноз по повышению базовой ставки в 2019 году — вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения.
"Слово "терпеливый" часто используется, когда ФРС все еще держит курс на ужесточение монетарной политики, но до следующего повышения ставки может пройти значительное время", — сказал агентству Рейтер стратега Nomura Securities Томоаки Сисидо (Tomoaki Shishido). Таким образом, по мнению эксперта, рисковые активы получили поддержку от заявлений Пауэлла.
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Рынки , ФРС , Reuters
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