Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, поддерживаемые оптимизмом на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% — до 2537,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 1304,18 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,19% — до 26570,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2072,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,13% — до 5787,5 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,88%, до 20341,18 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы закрыли торги четверга в плюсе на 0,4-0,5% на фоне успешного завершения торговых консультаций США и Китая, в ходе которых стороны "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов".

Кроме того, инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на заседании Экономического клуба в Вашингтоне, в ходе которого он повторил заявление, сделанное в прошлую пятницу, о том, что ФРС может быть более терпеливой в отношении повышения базовой ставки. В прошлую пятницу Пауэлл пообещал, что ФРС будет "очень внимательно" подходить к повышению ставки. В конце декабря ФРС изменила прогноз по повышению базовой ставки в 2019 году — вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения.