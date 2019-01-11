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Акции «Русала» и En+ выросли на более чем 5% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции компаний "Русал" и En+ на открытии торгов Московской биржи выросли на более чем 5% после заявления минфина США о намерении снять санкции с компаний.
Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго", так как они выполнили требования минфина США и теперь не находятся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски.
По состоянию на 10:06 мск рост расписок En+ составил 5,4% — до 448,1 рубля за бумагу, а акций "Русала" — на 4,2%, до 31,37 рубля за бумагу. При этом максимальная динамика по распискам En+ составляла 9,4%, а по акциям "Русала" — 7,7%.
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Рынки , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Московская биржа , Евросибэнерго , Русал
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