Акции «Русала» и En+ выросли на более чем 5%

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго" , так как они выполнили требования минфина США и теперь не находятся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски

По состоянию на 10:06 мск рост расписок En+ составил 5,4% — до 448,1 рубля за бумагу, а акций "Русала" — на 4,2%, до 31,37 рубля за бумагу. При этом максимальная динамика по распискам En+ составляла 9,4%, а по акциям "Русала" — 7,7%.