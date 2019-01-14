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Опасения за экономику Китая уводят вниз биржи АТР 

Прайм + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник на фоне усиления опасений за экономику Китая после слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,56% — до 2539,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 1304,22 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,38% — до 26299,19 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,68%, до 2061,34 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,1% — до 5768,8 пункта.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,97%, до 20359,7 пункта.
Участники торгов с пессимизмом отыгрывают торговую статистику из Китая. По официальным данным, объем экспорта снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало максимальным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.
Трейдеры полагают, что такие данные из второй по величине мировой экономике свидетельствуют о замедлении ее роста на фоне торгового конфликта с США. При этом в начале текущего года стороны сделали некоторые шаги, направленные на разрешение своих торговых противоречий. Так, на прошлой неделе Китай и США провели трехдневные торговые консультации, в рамках которых, согласно заявлению китайской стороны, "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов". В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.
"Данные (из Китая — ред.) оказались очень слабыми, и это только добавляет стимулов китайской стороне для того, чтобы заключить торговую сделку с США в ближайшие недели", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).
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Комментарии
Рынки , Госсовет КНР , Reuters
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