Рубль укрепился на фоне подешевевших доллара и евро

Впервые с декабря 2018 года курс евро снизился до 76 рублей. Одновременно стоимость доллара упала до 66,88 рубля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.

Американская валюта подешевела на 28 копеек, европейская — на 41 копейку.

Эксперты «Интерфакса» считают, что причиной этого процесса стали несколько факторов. В первую очередь укрепление рубля связано с продолжающимся ростом нефтяных цен и активизации спроса на рисковые активы.

Рост нефтяного рынка произошел на фоне сообщений о новых стимулах со стороны Китая, включая снижение налогов. Игроки рынка также рассчитывают на сокращение товарных запасов американской нефти на 250 тысяч баррелей.