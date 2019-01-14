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Сбербанк до конца марта не будет взимать брокерские комиссии 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк в период до конца марта проводит акцию «Инвестируй выгодно», по условиям которой с ее участников не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию. Об этом сообщили в понедельник в банке, уточнив, что принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно.
Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов:
акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи;
валютных пар доллар/рубль, евро/рубль на валютном рынке Московской биржи;
фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи.
Также не взимается депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг в торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.
Для физических лиц действие акции распространяется и на индивидуальный инвестиционный счет.
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Комментарии
Рынки , Сбербанк России , Московская биржа
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