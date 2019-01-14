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Прогноз: британский фунт упадет еще на 3% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Даже самый благоприятный сценарий Brexit будет означать, что экономика в худшем положении, чем могла бы быть, оставшись в блоке.
Британская валюта упадет более чем на 3% до $1,24 к концу марта, так как даже самый благоприятный сценарий Brexit будет означать, что экономика будет в худшем положении, чем если страна осталась в блоке, сообщает Westpac.
“Независимо от того, какая форма соглашений по Brexit в конечном итоге будет принята, даже самые позитивные для рынка результаты оставят экономику слабее, чем мы были в мае 2016 года”, — отмечает Шон Кэллоу, старший валютный стратег-аналитик Westpac в Сиднее.
После снижения до $1,24 доллара фунт, как полагают эксперты, останется на этом уровне до середины года, и любые позитивные новости вряд ли обеспечат что-либо кроме временного отскока.
Есть вероятность, что во вторник план Brexit премьер-министра Терезы Мэй потерпит поражение при голосовании в Палате общин. И это оставит открытой перспективу выхода Великобритании из Европейского союза в конце марта без новых торговых соглашений. Сторонники Brexit заявляют, что Мэй должна просить ЕС о повторных переговорах, и только потом выносить пересмотренное соглашение на голосование. Однако Брюссель уже четко дал понять, что компромисс маловероятен.
Несмотря на неопределенность с Brexit, фунт в это месяце уже прибавил 0,6%, торгуясь на уровне $1,2827 14 января после снижения на 5,6% в прошлом году. Выше этой отметки фунт торговался с апреля 2017 года. Между тем, опрос Bloomberg показывает, что до конца марта британская валюта вырастет до $1,30.
Однако прогнозы Кэллоу и его коллег по Westpac оказались в прошлом августе пророческими: фунт стерлингов упал с уровня порядка $1,29 доллара, закончив год у отметки в $1,27.
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Комментарии
Рынки , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Bloomberg
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