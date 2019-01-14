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Трамп назвал рост добычи нефти в США «плохой новостью для России» 

Прайм + ещё 4 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что рост добычи нефти в США является "плохой новостью для России".
"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", — процитировал президент США в своем Twitter программу Fox & Friends.
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"Но это плохая новость для России, почему же президент Трамп мог такое сделать? Думали, он работал на Кремль?" — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что ожидает, что США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения, отметив, что "ладить с Россией — это хорошо, а не плохо".
Добыча нефти в США и сейчас продолжает увеличиваться, но рост уже не такой бурный. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 28 декабря, выросло всего на две — до 885 единиц. Это ниже, чем в среднем за год (около 2,7 буровых установок в день).
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Комментарии224
Рынки , Видео , Экономика , Дональд Трамп
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