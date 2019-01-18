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Фунт дешевеет к доллару на неопределенности вокруг Brexit 

Прайм + ещё 23 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2940 доллара с 1,2984 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 109,45 иены со 109,23 иены за доллар на прошлом закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,1404 доллара с 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,07 пункта.
Участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в среду вечером с небольшим перевесом голосов удалось избежать вотума недоверия в парламенте. Теперь правительство 21 января должно представить план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit. Изначально предложенное премьером соглашение было отвергнуто большинством голосов. Это открыло путь целому ряду возможных сценариев развития событий, включая самый «жесткий» выход из ЕС и отмену Brexit.
"Учитывая, что фунт стерлингов находится в районе отметки 1,3 доллара, то есть уровня, достигнутого после референдума по Brexit в июне 2016 года, мы считаем, что текущая оценка фунта отражает нейтральную позицию рынков и признание того, что любой сценарий Brexit по-прежнему возможен", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ActivTrades.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Тереза Мэй , ЕС , Wall Street Journal
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