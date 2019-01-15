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Биржи АТР растут на ожиданиях мер властей Китая по поддержке экономики 

Прайм + ещё 1 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на фоне ожиданий того, что власти Китая примут меры для поддержки экономики в свете замедления ее роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,96% — до 2560,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1315,89 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,7% — до 26746,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,44%, до 2093,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,67% — до 5811,8 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,83%, до 20526,27 пункта.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства в понедельник заявил, что начавшийся год будет еще более сложным для развития Китая, растут факторы давления на экономику страны. При этом он добавил, что необходимо придерживаться основного девиза "Достижение прогресса в стабильности", продолжать углублять структурную реформу сферы предложения, координировать устойчивый рост, а также стимулировать реформы.
Данное заявление способствовало укреплению надежд инвесторов на новые меры властей Китая по поддержке национальной экономики на фоне замедления темпов ее роста, о чем говорит статистика. В понедельник были опубликованы официальные статданные, согласно которым объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.
При этом эксперты отмечают, что на рынках происходит коррекция после снижения в понедельник. "Индексы преимущественно перешли в "зеленую зону", отыграв потери понедельника на торговых данных из Китая", — прокомментировала агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan).
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Рынки , Госсовет КНР , Associated Press
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