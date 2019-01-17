Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.65
$
66.63
98.00
75.77
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.40
76.56
Индексы и котировки Brent
60.87
–0.81 Золото
1292.13
+0.05 РТС
1152.99
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1380
–0.0019
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Нефть дешевеет на данных по запасам сырья в США 

Прайм + ещё 5 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг снижаются на данных минэнерго США о недельном росте запасов нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,47%, до 61,03 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,57%, до 52 доллара за баррель.
Участники торгов нефтяного рынка отыгрывают новые данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,32 миллиона баррелей. Таким образом, статистика по нефти оказалась лучше прогнозов, однако в центре внимания трейдеров оказались данные по запасам нефтепродуктов в США.
Так, запасы бензина за неделю выросли на 7,5 миллиона баррелей, или на 3%, до 255,6 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 2,1%, составив 143 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 1,6 миллиона баррелей.
"Хотя запасы нефти в США снизились немного больше, чем ожидалось, сильно выросли запасы бензина. Это вызывало на рынке опасения относительно слабого спроса в США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Bank.
Прайм: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро на внешнем негативе ОПЕК в феврале планирует обсудить хартию о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ Акции "Россетей" остаются в восходящем тренде
Комментарии
Рынки , Минэнерго , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвесторы раскупили российский госдолг
Годы застоя: почему Россия не догоняет32
Рубль перестал реагировать на плохие новости
Россияне перевели за границу рекордную сумму1
Жертвы Brexit: как Британия разрушит жизни мигрантов
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
09:32
Нужна ли России «смерть доллара»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение