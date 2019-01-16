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Биржи АТР преимущественно выросли к закрытию торгов вслед за рынками США 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественным ростом индексов, поддержав оптимизм на американских площадках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 8 пунктов — до 2570,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опустился на 0,12%, до 1321,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,27% — до 26902,1 пункта, корейский KOSPI — 0,43%, до 2106,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,35% — до 5835,2 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,55%, до 20442,75 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые рынки закрыли торги вторника ростом индексов, достигавшим 1,7%. Это произошло, в частности, на фоне ожиданий принятия властями Китая мер для стимулирования экономики страны.
В то же время неопределенность перспектив роста китайской экономики на фоне торговой войны с США продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. Во вторник китайские СМИ сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ принял приглашение американской стороны посетить США в этом месяце для переговоров по вопросу устранения торговых противоречий двух стран.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
На рынке Японии в среду произошла коррекция после роста почти на 1% в предыдущий день торгов. "Сегодня мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли после ралли. Ключевым фактором остаются торговые переговоры США и Китая", — сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).
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Комментарии
Рынки , Госсовет КНР , Reuters
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