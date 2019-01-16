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«Провал» Brexit сыграл на руку России 

Рамблер 22 часа назад
Фото: Reuters
На глобальных рынках преобладают локально позитивные настроения, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Об этом сказано в пресс-релизе за его подписью, поступившем в редакцию Рамблера.
Эксперт отметил рост американских фондовых индексов на «заметные» 0,7-1,7% на закрытии вчерашних торгов, а особо отметил преодоление индексом S&P 500 отметки в 2,6 тысячи пунктов впервые с начала декабря.
По его словам, это может объясняться данными по инфляции производителей в США, которые оказались лучше спрогнозированных, и упавшим индексом производственной активности Нью-Йорка.
«В некотором смысле подобная статистика подтверждает идею об отсутствии жесткой необходимости Федрезерву в ближайшее время повышать ставку», — отметил Поддубский.
Также аналитик обратил внимание на отсутствие масштабного влияния на рынки провалившегося голосования в Палате представителей Великобритании по плану выхода страны из ЕС.
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , ФРС , ЕС , Промсвязьбанк
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