«Провал» Brexit сыграл на руку России 

На глобальных рынках преобладают локально позитивные настроения, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Об этом сказано в пресс-релизе за его подписью, поступившем в редакцию Рамблера.
Эксперт отметил рост американских фондовых индексов на «заметные» 0,7-1,7% на закрытии вчерашних торгов, а особо отметил преодоление индексом S&P 500 отметки в 2,6 тысячи пунктов впервые с начала декабря.
По его словам, это может объясняться данными по инфляции производителей в США, которые оказались лучше спрогнозированных, и упавшим индексом производственной активности Нью-Йорка.
«В некотором смысле подобная статистика подтверждает идею об отсутствии жесткой необходимости Федрезерву в ближайшее время повышать ставку», — отметил Поддубский.
Также аналитик обратил внимание на отсутствие масштабного влияния на рынки провалившегося голосования в Палате представителей Великобритании по плану выхода страны из ЕС.