Эксперт рассказал, как заработать на акциях «Газпрома»

Аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин отметил, что в начале 2019 года «Газпром» увеличил добычу и экспорт более чем на 3%. Эксперт назвал такие темпы роста хорошими и связал их с холодным началом января за рубежом.

Биржевые котировки «Магнита» способны вырасти не вопреки, а благодаря продаже всех имевшихся акций ритейлера американской компанией OppenheimerFunds.

«Продажи фонда оказывали давление на акции "Магнита", и после его выхода оно уйдет», — полагает аналитик.

«Новатэк» по итогам 2018 года благодаря запуску «Ямал СПГ» увеличил добычу газа на 9%, продажу — на 11%, а в 2019-м, прогнозируют в Промсвязьбанке, сохранит хорошие темпы роста операционных показателей за счет увеличения загрузки «Ямал СПГ» и реализации других СПГ-проектов.