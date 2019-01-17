Эксперт рассказал, как заработать на акциях «Газпрома» 

Акции «Газпрома» и «Магнита» — покупать, «Новатэка» держать, «Русала» — не покупать, советуют в Промсвязьбанке. Об этом сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию Рамблера.
Аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин отметил, что в начале 2019 года «Газпром» увеличил добычу и экспорт более чем на 3%. Эксперт назвал такие темпы роста хорошими и связал их с холодным началом января за рубежом.
Биржевые котировки «Магнита» способны вырасти не вопреки, а благодаря продаже всех имевшихся акций ритейлера американской компанией OppenheimerFunds.
«Продажи фонда оказывали давление на акции "Магнита", и после его выхода оно уйдет», — полагает аналитик.
«Новатэк» по итогам 2018 года благодаря запуску «Ямал СПГ» увеличил добычу газа на 9%, продажу — на 11%, а в 2019-м, прогнозируют в Промсвязьбанке, сохранит хорошие темпы роста операционных показателей за счет увеличения загрузки «Ямал СПГ» и реализации других СПГ-проектов.
Тем временем акции «Русала» вчера стали несколько более рисковым активом, потому что власти США отсрочили снятие санкций с компании Олега Дерипаски. Затягивание процесса увеличивает волатильность акций компании, отметил Нуждин.